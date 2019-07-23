ВСУ попали под обстрел на Донбассе – Минобороны

Сепаратисты на Донбассе во вторник, 23 июля, утром обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции в районе Луганского, сообщает пресс-центр Минобороны Украины.

"Сегодня, 23 июля, враг один раз применял оружие по нашим позициям. С 08.50 по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое противник в течение 10 минут вел прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по нашим защитникам н.п. Луганское", - сообщил представитель пресс-центра полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге во вторник днем.

По его словам, потерь среди украинских военных в результате вражеского обстрела нет.

"Огонь наши военные не открывали, неукоснительно соблюдая всеобъемлющий "режим тишины", - подчеркнул Гуцуляк.

Напомним, за сутки 21 июля сепаратисты один раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда украинские военные не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net