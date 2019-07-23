В Госпогранслужбе рассказали, скольким россиянам запрещен въезд в Украину

Въезд на территорию Украины по состоянию на сегодня запрещен для 37 тысячам 518 человек, среди которых 9 тысяч 301 гражданин РФ. Об этом 112.ua сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве также напомнили, что въезд граждан РФ мужского пола в Украину был ограничен 26 ноября 2018 года в рамках военного положения, которое было отменено 26 декабря.

Россияне в возрасте от 16 до 60 лет могут въехать в Украину только при наличии "гуманитарных оснований", например, если необходимо посетить захоронение. В декабре 2018 года Украина продлила запрет на въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Напомним, в начале июня пограничники не пустили в Украину россиянку из-за публикаций в соцсетях. А в конце марта в Украину не пустили двух российских актеров из-за незаконного посещения Крыма.

В Украину в 2019 году не пустили 4 тысячи человек

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Источник: korrespondent.net