В Запорожской области отравились семь человек

В Запорожской области зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Об этом сообщает региональный лабораторный центр во вторник, 23 июля.

Так, в Новоалександровке двое взрослых и пять детей возрастом 3-10 лет заразились кишечной инфекцией после празднования дня рождения.

У четверых заболевших выявили сальмонеллу, у еще двоих – к тому же ротавирус.

Больные в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. В их домах были проведены все необходимые противоэпидемические, в том числе дезинфекционные мероприятия.

Напомним, во время проведения фестиваля Тарас Бульба в городе Дубно отравились 14 человек. Все они употребляли шаурму.

Ранее стало известно, что в Луцке десять человек отравились пиццей в заведении Феличита.

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Источник: korrespondent.net