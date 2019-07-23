В Мали при взрыве пострадали пять миротворцев из Эстонии

На северо-востоке Мали террористы-смертники на машине атаковали французскую военную базу в Гао. При взрыве ранения получили пять миротворцев ООН из Эстонии, сообщает ERR во вторник, 23 июля.

Отмечается, что пострадавшим на месте оказали первую помощь. Их ранения не опасны для жизни.

Министры обороны Эстонии и Франции Юри Луйк и Флоранс Парли обсудили во вторник утром по телефону нападение на военную базу и сотрудничество двух стран в противодействии различным угрозам.

"Мы гордимся эстонскими военными, которые защищают в Мали безопасность Европы. В наших интересах – бороться с угрозами вместе с союзниками, понимая потребности друг друга и укрепляя союзнические отношения", – сказал Луйк.

Парли поблагодарила эстонских военных за "образцовые действия" и пожелала им скорейшего выздоровления. Она подчеркнула, что Франция высоко ценит эстонских военных, профессионально действовавших в момент нападения.

Миротворческая миссия в Мали началась в апреле 2013 года для поддержки политического процесса, поддержания стабильности, борьбы с исламистами и защиты гражданского населения в Мали, Мавритании, Буркина-Фасо, Чаде и Нигерии. Эстония присоединилась к миссии летом 2018 года. В Мали служат 50 военных. В целом миссия насчитывает около 4500 миротворцев.

Накануне стало известно, что Украина впервые направила миротворцев в Мали. В составе многопрофильной интегрированной Миссии ООН будет пока пять украинских специалистов.

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Источник: korrespondent.net