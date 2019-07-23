Обыск в Кабмине: изъяты документы по поставкам военного оборудования из США

Во время обысков в правительстве военная прокуратура изъяла документы, касающиеся реализации внешнеторгового контракта суммой 6,8 миллионов долларов, который в концу 2015 года заключили ГП Спецтехноэкспорт и американская компания Worldwide Aeros Corp на поставку военного оборудования. Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на судебные материалы, передает Экономическая правда.

Речь идет о поставках подвесной системы раннего выявления AEROS модель TT-RF30-I-R для Государственной пограничной службы.

В общем закупили 8 таких систем, в стоимость входят услуги сбора и обслуживания.

Отмечается, что дело расследуется по статье "мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой". Наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Уголовное производство открыли 19 июля 2019 года.

Прокуроры считают, что должностные лица завладели указанными средствами путем злоупотребления доверием, чем нанесли государству ущерб.

"Подобные внешнеторговые контракты на поставку военного оборудования в Украине заключаются на самом высоком уровне при предыдущих договоренностях с союзниками. Поэтому такие уголовные дела после реализации контрактов могут оставить Киев без союзников", - считает Глеб Каневский.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыск в Кабмине. Возбуждено уголовное производство по факту завладения денежными средствами в сумме 6,7 млн долларов.

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Источник: korrespondent.net