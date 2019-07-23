Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2019, вторник, 15:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,26
23. 07. 2019

Обострение на границе Киргизии и Таджикистана: произошла новая перестрелка

Обстановка на границе Таджикистана и Киргизии обострилась, прозвучали новые выстрелы, ранен пограничник, сообщили во вторник, 23 июля, в пресс-службе Государственной пограничной службы Киргизии.

"Во время встречи с населением, в которой принимали участие глава Погранслужбы и губернатор Баткенской области, с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Киргизии", - заявили в ведомстве.

По информации пресс-службы, в результате был ранен киргизский пограничник.

Накануне сообщалось, что потасовка с применением огнестрельного оружия произошла на границе Киргизии и Таджикистана. Конфликт разгорелся из-за установки флагштока на въезде в один из населенных пунктов Таджикистана, что не понравилось жителям Киргизии - начался конфликт, в котором одна из сторон применила охотничье оружие.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как всё!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.