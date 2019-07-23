Обострение на границе Киргизии и Таджикистана: произошла новая перестрелка

Обстановка на границе Таджикистана и Киргизии обострилась, прозвучали новые выстрелы, ранен пограничник, сообщили во вторник, 23 июля, в пресс-службе Государственной пограничной службы Киргизии.

"Во время встречи с населением, в которой принимали участие глава Погранслужбы и губернатор Баткенской области, с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Киргизии", - заявили в ведомстве.

По информации пресс-службы, в результате был ранен киргизский пограничник.

Накануне сообщалось, что потасовка с применением огнестрельного оружия произошла на границе Киргизии и Таджикистана. Конфликт разгорелся из-за установки флагштока на въезде в один из населенных пунктов Таджикистана, что не понравилось жителям Киргизии - начался конфликт, в котором одна из сторон применила охотничье оружие.

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Источник: korrespondent.net