В Сингапуре изъяли рекордную партию слоновых бивней

В Сингапуре таможенники конфисковали 8,8 тонн слоновых бивней. Это рекордное количество в мире за последние годы, сообщает Straits Times во вторник, 23 июля.

"Рекордная партия в 8,8 тонн слоновых бивней была конфискована из трех контейнеров в воскресенье ночью, что, в свою очередь, считается крупнейшей конфискацией в мире за последние годы", – говорится в сообщении.

Указано, что обнаруженные бивни были срезаны с 300 африканских слонов. Также были конфискованы 11,9 тонн панцирей панголинов. Они были сняты с не менее двух тысяч животных. Общая стоимость найденного составляет около $66,2 млн. Причем панцири оценили в $48,6 млн, а бивни – $17,6 млн.

Контейнеры направлялись из Демократической Республики Конго во Вьетнам, а в документации было указано, что внутри находится древесина.

Ранее в Кении скончалась от старости слониха с самыми длинными бивнями. Животному было 60 лет. Слониха была одним из последних африканских слонов с бивнями настолько длинными, что они достигали земли. Слонов с такими бивнями осталось всего лишь около 30 штук.

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Источник: korrespondent.net