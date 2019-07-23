Шеремета могли убить из-за книги - полиция

Глава полиции Сергей Князев во вторник, 23 июля, назвал возможные версии убийства журналиста Павла Шеремета.

По его словам, полиция проверяет связь убийства Шеремета и написания им книги о российско-грузинской войне 2008 года. Это связано с тем, что в 2016 году в Украине была раскрыта сеть российских киллеров, получивших заказ на убийство украинских военных, причастных к данном конфликту.

Также полиция проверяет связь убийства Шеремета и убийства его друга, российского политика Бориса Немцова.

Кроме того, исследуется тот факт, что накануне убийства Шеремет планировал открыть фонд поддержки СМИ в Украине и занимался финансовой частью этого вопроса.

Также полиция рассматривает среди версий убийства журналиста деятельность экстремистски настроенных групп лиц.

"Следствием выдвинута следующая версия преступления - профессиональная деятельность Шеремета в Украине, а также за рубежом. Дестабилизация социально-политической ситуации в Украине, бытовые и межличностные конфликтные ситуации. Ошибка в объекте преступления, учитывая то, что автомобиль принадлежит и использовался сожительницей погибшего", - сказал глава Нацполиции.

"Отдельно проверяется причастность к совершению убийства экстремистски настроенных групп лиц, которые пытаются или пытались достичь своих целей - смена власти, свержение конституционного строя и т.п. преступным путем", - заявил Князев.

Также он не исключил причастность к убийству России.

Глава полиции сообщил, что были допрошены 3,5 тысячи человек, выполнено 26 комплексных экспертиз и получена информация о 44 тысячи номеров, проведено 146 следственных действий.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

Несмотря на наличие видеозаписей с исполнителями убийства журналиста, правоохранители говорят, что у них недостаточно доказательств для раскрытия дела.

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Источник: korrespondent.net