Принц Бельгии на параде "завис" в смартфоне и пропустил гимн

Принц Бельгии Лоран во время парада в честь национального дня увлекся своим телефоном и проигнорировал гимн. Об этом сообщает издание The Times во вторник, 23 июля.
После того, как началось исполнение гимна Бельгии, 55-летний принц начал переписываться в телефоне, а затем решил сделать телефонный звонок. Звонок закончился только тогда, когда его жена коснулась его руки.
Инцидент случился в воскресенье, когда бельгийские военные участвовали в торжествах по случаю 188-летия независимости. На торжествах присутствовали и другие представители королевской семьи, включая короля Бельгии Филиппа.
Это не первый случай, из-за которого Лоран, чья склонность совершать оплошности заслужила ему прозвище "проклятый принц", испытывает проблемы из-за своего поведения во время парада, посвященного национальному дню.
В предыдущие пару лет принц, имеющий звание военно-морского капитана, во время парада также писал текстовые сообщения и разговаривал по телефону.
В 2016 году фотографы зафиксировали, как он зевал во время парада, а в 2014 году он, вероятно, крепко спал на протяжении большей части празднований.
Напомним, что ранее Кейт Миддлтон вышла в свет в старом платье.
Также сообщалось, что в Париже ограбили венецианского принца.
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Источник: korrespondent.net
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