Смена элит. Победители мажоритарки на выборах Рады

Украинский парламент еще не знал такого обновления. По итогам досрочных выборов, в Раде 9 созыва будет более 320 новых депутатов. То есть три четверти состава парламента до этого никогда не работало в Раде.

Главной сенсацией выборов стало голосование на мажоритарных округах. Именно там маститые политики, десятилетиями заседавшие в Раде, проиграли новичкам от партии Владимира Зеленского Слуга Народа.

Корреспондент.net собрал главных победителей и неудачников выборов по мажоритарке.

Свадебный фотограф

Больше всего разговоров в украинских СМИ в последние дни о свадебном фотографе из Запорожья Сергее Штепе. Он не вел кампанию на округе, но обыграл мультимиллионера, депутата 4 созывов, владельца предприятия Мотор Сич Вячеслава Богуслаева. Хватило просто партийного бренда Слуги Народа.

Тамада и охранник

В списке Слуги народа можно найти настоящего тамаду Игоря Кривошеева. Он участник проекта Лига Смеха и работал в агентстве по организации свадеб.

В Полтаве победил участник проектов Лига Смеха и Рассмеши комика, свадебный ведущий и тамада Андрей Боблях.

В Кривом Роге на 31 округе от Слуги Народа победил Владимир Захарченко – директор по безопасности на одном из местных предприятий, а еще, как говорят, двоюродный брат мамы Юрия Корявченкова или просто Юзика – близкого друга Зеленского и актера Студии Квартал 95. Сам Юзик победил на соседнем 33 округе в Кривом Роге, а на 32 депутатом избрали Елену Криворучкину – доцента КНЕУ, а также куму жены Юзика.

Спортсмены и шоу-бизнес

По 222-му округу в Киеве в Раду от Слуги Народа попал руководитель юмористической студии Мамахохотала Роман Грищук.

На 197 округе, Золотоноша, Канев, Черкасской области побеждает с большим отрывом кандидат от Слуги народа Александр Скичко. Он ведущий корпоративов, тамада, шоумен, телеведущий и зять известного предпринимателя Леонида Юрушева, владельца гостиниц InterContinental Kiev, Fairmont Grand Hotel Kyiv и других предприятий.

На 219 округе в Киеве Александр Третьяков проиграл выборы известному ресторатору и телеведущему Николаю Тищенко.

Также Слуга Народа завела в Раду спортсменов Жана Беленюка и Ольгу Саладуху.

Кто пролетел

Близкие к Петру Порошенко Александр Грановский и Игорь Кононенко проиграли выборы блоггеру Александру Куницкому и журналисту Александру Дубинскому соответственно.

Нардеп нескольких созывов Ярослав Москаленко проиграл свой округ журналистке 1 + 1 Ольге Василевской-Смаглюк.

Экс-спикер Владимир Литвин проиграл выборы на 65 округе в Житомирской области кандидату от Слуги Народа Дмитрию Костюку.

Не будет в Раде нового созыва Сергея Пашинского, Сергея Каплина, Олега Ляшко, Андрея Билецкого, Бореслава Розенблата и прочих.

Источник: korrespondent.net