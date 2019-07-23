Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2019, вторник, 17:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,26
23. 07. 2019

В Крыму туристы отказались платить за фото с орлом: их избили

Возле Генуэзской крепости в Судаке в Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с орлом, избили молодых людей за отказ заплатить за фото. Видео драки опубликовал в Facebookпользователь Сандро Кириак во вторник, 23 июля.

Кириак утверждает, что запись заснял его близкий друг. Инцидент произошел 22 июля. По словам Кириака, фотографы с орлами навязали свои услуги туристам и стали вымогать деньги. Когда те отказались заплатить больше, они накинулись на них толпой и начали избивать.

В ролике видно, как несколько мужчин пинают ногами лежащего в пыли человека, а другие стоят рядом и наблюдают. При этом находящийся рядом торговец поспешно отходит от прилавка и скрывается из кадра.

Мэр Судака сообщил, что местная полиция уже разбирается с происшествием. Личности нападавших и потерпевших пока не установлены.

Напомним, что ранее водитель стрелял в пешеходов из травмата - его избили до потери сознания.

В Киеве школьницы избили девочку-подростка

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как всё!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.