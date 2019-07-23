В Крыму туристы отказались платить за фото с орлом: их избили

Возле Генуэзской крепости в Судаке в Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с орлом, избили молодых людей за отказ заплатить за фото. Видео драки опубликовал в Facebookпользователь Сандро Кириак во вторник, 23 июля.

Кириак утверждает, что запись заснял его близкий друг. Инцидент произошел 22 июля. По словам Кириака, фотографы с орлами навязали свои услуги туристам и стали вымогать деньги. Когда те отказались заплатить больше, они накинулись на них толпой и начали избивать.

В ролике видно, как несколько мужчин пинают ногами лежащего в пыли человека, а другие стоят рядом и наблюдают. При этом находящийся рядом торговец поспешно отходит от прилавка и скрывается из кадра.

Мэр Судака сообщил, что местная полиция уже разбирается с происшествием. Личности нападавших и потерпевших пока не установлены.

Напомним, что ранее водитель стрелял в пешеходов из травмата - его избили до потери сознания.

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Источник: korrespondent.net