Зеленский поздравил Джонсона с избранием премьером Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Бориса Джонсона с избранием новым премьер-министром Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, добавив, что с нетерпением ждет их первой встречи.

"Я искренне поздравляю Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании! Я желаю ему всяческих успехов на его новом посту. Я с нетерпением жду нашей первой встречи и сохраняю решимость развивать украинско-британские отношения", - написал на английском языке Зеленский в своем аккаунте в соцсети Твиттер.

I sincerely congratulate @BorisJohnson on his election as UK Prime Minister! I wish him all the success on his new post. I look forward to our first meeting and remain resolute to foster Ukraine-UK relations.