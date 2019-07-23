Разумков: Самовыдвиженцы могут войти во фракцию Слуги народа

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков допускает, что в ее фракцию в будущей Верховной Раде могут войти депутаты-самовыдвиженцы, но они должны будут пройти "входной контроль". Об этом он сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Теоретически, наверное, да. Мы сейчас этот вопрос не обсуждали. Это надо будет обсуждать, в том числе, на фракции. Зависит от того, кто эти люди", - сказал он.

При этом Разумков убежден, что в таких случаях всегда должна быть проверка таких людей.

"Это может быть по тому же принципу, как мы отбирали кандидатов от партии на выборах. Возможно, он будет где-то видоизменен", - отметил он.

По предварительным раскладкам с учетом обработки более 95% протоколов, от партии Слуга народа в Раду попадают 124 члена партийного списка, а также более 125 выдвиженцев партии, победивших в мажоритарных округах.

Ожидается также до 50 самовыдвиженцев – победителей в мажоритарных округах.

Как сообщалось, накануне глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что политсиле, вероятно, не придется объединяться с другими партиями в Верховной Раде.

По послденим данным ЦИК, Слуга народа получает в Раде 253 места.

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Источник: korrespondent.net