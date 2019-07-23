В Черниговской области начальник таможенного поста задержан на взятке

В Черниговской области задержали начальника таможенного поста Сновск с посредником, которых разоблачили на получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

Отмечается, что таможенника задержали во время получения части взятки в размере восемь тысяч гривен, он наживался на беспрепятственном оформлении пиломатериалов.

Чиновник с сообщником в течение мая-июля 2019 года вымогали и получили более 22 тысяч гривен за содействие в таможенном оформлении товаров.

Также правоохранители установили, что с начала года начальнику таможенного поста другими субъектами хозяйствования перечислено более 200 тысяч гривен. Фигурантам готовится письменное уведомление о подозрении в совершении преступления. За совершение преступления им грозит от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на взятках разоблачили руководителей одного из таможенных постов Николаевской таможни Государственной фискальной службы. За различные суммы неправомерной выгоды чиновники обещали предпринимателю не создавать искусственных препятствий при экспорте товаров в одну из стран Ближнего Востока.

Также в Киевской области на взятке поймали чиновницу сельсовета. Она требовала за один гектар земли 10 тысяч долларов от представителей коммерческой структуры.

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Источник: korrespondent.net