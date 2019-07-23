Новый премьер Британии пообещал выйти из ЕС до ноября

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выведет страну из Европейского союза 31 октября. Об этом он заявил в своем выступлении после избрания лидером Консервативной партии, передает Европейская правда.

"Мы собираемся активизировать страну. Мы собираемся завершить Brexit 31 октября, и мы собираемся воспользоваться всеми возможностями, которые это принесет", - сказал Джонсон.

Среди своих главных приоритетов он назвал "выполнить Brexit, объединить страну и победить Джереми Корбина (лидера лейбористов, - ред.)".

"Вы выглядите напуганными? Вы чувствуете себя напуганными? Я не думаю, что вы смотрите испуганно на меня. Я думаю, мы знаем, что мы можем это сделать, и люди этой страны доверяют нам, чтобы это сделать, и мы знаем, что мы это сделаем", - сказал он.

Ранее Джонсон еще в статусе кандидата в лидеры консерваторов неоднократно говорил, что Великобритания выйдет из ЕС в октябре с договором или без него.

В свою очередь, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье выразил надежду на возможность достичь упорядоченного Brexit с новым премьером Великобритании.

"Мы ожидаем конструктивной работы с премьер-министром Борисом Джонсоном, когда он вступит в должность, чтобы облегчить ратификацию Соглашения о выходе и добиться упорядоченного Brexit. Мы также готовы переделать согласованную декларацию о партнерстве в соответствии с руководящими принципами Европейского совета", - написал Барнье в Twitter.

Напомним, бывший глава британского МИД Борис Джонсон по итогам голосования во вторник, 23 июля, избран новым лидером Консервативной партии Великобритании.

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Источник: korrespondent.net