В Италии разбился вертолет с россиянами

В водах неподалеку от острова Горгона в Тоскане, Италия, разбился сверхлегкий вертолет. Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA во вторник, 23 июля.

По данным спасательной службы, на борту были, предположительно, россияне.

На борту находились два человека: мужчина и женщина.

На месте крушения обнаружили тело 37-летнего пилота и владельца вертолета.

Судьба женщины остается неизвестной.

Напомним, что ранее вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке.

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Источник: korrespondent.net