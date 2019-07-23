В Италии разбился вертолет с россиянами

В водах неподалеку от острова Горгона в Тоскане, Италия, разбился сверхлегкий вертолет. Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA во вторник, 23 июля.
По данным спасательной службы, на борту были, предположительно, россияне.
На борту находились два человека: мужчина и женщина.
На месте крушения обнаружили тело 37-летнего пилота и владельца вертолета.
Судьба женщины остается неизвестной.
Напомним, что ранее вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке.
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Источник: korrespondent.net
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