В Николаеве вор-домушник стрелял по полицейским с балкона

Ночью во вторник, 23 июля, женщина, проживающая в одном из домов Николаева, проснулась от того, что на ее балконе кто-то находится, сообщает издание НовостиN.

Испугавшись, она стразу же позвонила в полицию. Буквально через несколько минут на место прибыл экипаж патрульной полиции, который действительно увидел мужчину, находившегося на балконе квартиры на 1 этаже.

Неизвестный же, в свою очередь, увидев правоохранителей, открыл по ним стрельбу из травматического оружия.

Полицейским пришлось вызвать на место подмогу - спецподразделение Главного управления Нацполиции, которые зашли в квартиру и задержали злоумышленника.

В результате происшествия никто не пострадал, продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Киевской области вор проник в магазин и пытался покончить с собой. Также Корреспондент писал о том, что вор уснул в детском саду, пытаясь украсть телевизор.

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Источник: korrespondent.net