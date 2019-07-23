Иванка Трамп оконфузилась, поздравляя нового премьера Британии

Советница и дочь президента США Дональда Трампа Иванка в Twitterпоздравила нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, но допустила ошибку в названии государства. Конфуз произошел во вторник, 23 июля.

Иванка назвала Джонсона новым "премьер-министром объединенного Кингстона" (United Kingston), очевидно имея в виду, что политик стал премьером Соединенного Королевства (United Kingdom).

Хотя пост с ошибкой был быстро удален, пользователи сделали скриншот и начали иронизировать над Иванкой в комментариях к новой публикации.

Многие припоминают подобный пост ее отца, который ранее написал в Twitter, что встретился с "принцем китов" (Prince of Whales), имея в виду принца Уэльского (Prince of Wales).

Напомним, новым премьер-министром Великобритании стал бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. За Джонсона члены Консервативной партии отдали больше голосов, чем за его главного конкурента, действующего министра иностранных дел Джереми Ханта.

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Источник: korrespondent.net