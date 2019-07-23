Последний регионал вышел. Освобождение Ефремова

Александр Ефремов – чуть ли не единственный представитель власти эпохи Виктора Януковича, который оставался под стражей в Украине. Теперь выпустили и его.

Во времена Януковича Ефремов возглавлял фракцию Партии Регионов в парламенте и считался чуть ли не “директором” Рады. Также сохранял он влияние на родную Луганскую область.

После Революции Достоинства и столкновений на Донбассе Ефремова заподозрили в поддержке сепаратистов. За это и арестовали, но за три года толком так и не смогли сформулировать обвинение.

Три года в СИЗО

30 июля 2016 года Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Кроме этого Ефремова подозревают в в прямой поддержке так называемой "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом Луганскуголь.

1 августа 2016 года Ефремова взяли под стражу.

В СИЗО бывший нардеп находился ровно три года. В общей сложности срок содержания под стражей ему продлевали 17 раз.

Ефремов говорит, что сам уже не знает, сколько дел против него открыто.

Если кратко сформулировать главные обвинения, то это: организация захвата здания Луганской облгосадминистрации, пособничество захвата здания управления СБУ в Луганской области, совершение умышленных действий с целью изменения госграницы Украины, содействие в создании и деятельности террористической организации "ЛНР", государственная измена.

Наказание за это все максимальное – от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока.

Почему отпустили

"Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно едет домой в Киев", - сообщила координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова 22 июля.

Информацию также подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Обвинения с Ефремова не сняты. Сам он связывает дела против себя с тем, что стал разменной монетой в сделках своих бывших товарищей по Партии Регионов, которые сумели вовремя договориться с Банковой.

“Во-первых, безотносительно к персоне, в ситуации, когда за три года не было приговора, то постоянно дальше продлевать пребывание под стражей не совсем правильно. Во-вторых, это еще раз говорит о том, что нужно менять законодательство в части ответственности именно за государственную измену, антиукраинскую деятельность”, – прокомментировал освобождение Ефремова политолог Виталий Бала.

Если не смогли довести до логического завершения дело, то нельзя держать дальше ситуацию в подвешенном состоянии, отметил он.

Проблема для Зеленского или польза?

Политтехнолог Тарас Загородний не исключил, что возвращение экс-регионалов может стать проблемой нового президента Владимира Зеленского.

“Порошенко и условно патриотическая часть никуда не деваются, и нужно признать, что у Порошенко много искренних сторонников. Теперь они могут указывать, мол, предупреждали, что Зеленский – реванш регионалов”, – отметил он.

Вместе с тем, директор Фонда гражданской дипломатии Антон Найчук отмечает, что несмотря на длительное пребывание за решеткой, Ефремову приписывают сохранение определенных позиций на неподконтрольных территориях Луганской области. Поэтому он может пригодиться власти для реинтеграции Донбасса, полагает Найчук.

“Почему не попытаться запустить политический проект, способный получить поддержку населения во время голосования и создать определенный противовес пророссийским силам на период реинтеграции территорий? Возможно ли использовать позиции Ефремова для таких целей? Предпосылки для этого есть. Таким образом, несмотря на неоднозначную репутацию Ефремова и длительное нахождение за решеткой, сохраняются возможности для его возвращения в политику, а при определенных обстоятельствах, и прагматическое использование его связей в формировании политической повестки восточных регионов”, - отметил эксперт.

Источник: korrespondent.net