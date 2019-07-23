Нафтогаз заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Смеле

Нафтогаз Украины заявляет об угрозе теплоснабжению города Смела, где прошлой осенью уже отключали тепло из-за долгов коммунального предприятия "Смелакоммунтеплоэнерго" за полученный природный газ. Об этом говорится в сообщении Нафтогаза.

"Срыв коммунальным предприятием "Смелакоммунтеплоенерго" утвержденного графика погашения задолженности может привести к повторению кризисной ситуации прошлых отопительных сезонов в городе Смела Черкасской области", - говорится в нем.

Также отмечается, что на данный момент долг "Смелакоммунтеплоэнерго" перед Нафтогазом составляет 80,8 млн гривен, из которых 62,1 млн гривен реструктуризировано.

В свою очередь, чтобы войти в график реструктуризации "Смелакоммунтеплоэнерго" должно погасить как минимум 2,6 млн гривен задолженности.

Нафтогаз предупреждает, что в случае дальнейшей неуплаты предприятием ежемесячных платежей по договорам реструктуризации действие этих договоров прекратится, уплате будет подлежать весь остаток задолженности, которая была реструктуризирована.

Напомним, 19 ноября жители Смелы перекрыли дороги в Черкасской области с требованием, чтобы Нафтогаз Украины заключил с городским советом соглашение по поводу поставки газа. Протестующие опасались, что при отсутствии такого соглашения им придется платить двойной тариф за отопление.

14 ноября жители Смелы пикетировали Кабмин. Компания, которая оказывала услуги по представлению тепла, задолжала поставщику газа свыше 100 млн гривен. Из-за этого в городе без тепла жилые дома, больницы, детские сады и школы.

27 декабря Смела Черкасской области начала получать газ от НАК Нафтогаз Украины для обеспечения города теплоснабжением.

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Источник: korrespondent.net