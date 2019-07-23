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23. 07. 2019

Работники ТЭЦ перекрыли трассу под Львовом, требуя повысить зарплаты

В селе Когуты во Львовской области 200 человек перекрыли международную трассу Львов - Краковец. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области во вторник, 23 июля.

"Акция началась в 15 часов. Люди ходят по пешеходному переходу. Пропускают авто только экстренных служб. Патрульные обеспечивают охрану порядка", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, работники требуют выплатить долги по зарплате. Акцию обещали прекратить после 17.00.

Напомним, что ранее на Закарпатье перекрыли дорогу с требованием продолжить ее ремонт.

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Источник: korrespondent.net

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