Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2019, вторник, 18:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,26
23. 07. 2019

Супрун объяснила, почему не стоит варить варенье

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что варить варенье не стоит, поскольку в нем содержится много сахара. В классическом варенье содержится 50% сахара, не считая сахара, который есть в самих фруктах или ягодах, написала она в Facebook.

Также Супрун отметила, что при длительной термической обработке в продуктах остается меньше витаминов - не стоит варить фрукты более 20 минут.

"Даже если готовить варенье, в котором 15% сахара, это много, потому что 100 граммов варенья (а это на вид совсем немного) - половина оптимальной дневной нормы сахара", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Чиновница назвала альтернативы варенью - ягоды и фрукты можно заморозить, высушить, из них можно приготовить пастилу.

Также министр советует готовить испанский холодный суп с овощами, а также сообщает, что квашеная капуста - полезная.

Напомним, что ранее Супрун назвала опасность сладких напитков.

Супрун рассказала об употреблении алкоголя беременными.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как всё!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.