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23. 07. 2019

В Николаеве задержали мужчину с зарядом для гранатомета

Из-за обнаруженного о прохожего заряда к гранатомету патрульные полицейские перекрыли Херсонское шоссе в Николаеве. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Николаевской области во вторник, 23 июля.

Наряд полиции задержал мужчину с подозрительным свертком в руках недалеко от супермаркета Эпицентр. Оказалось, что в свертке находится предмет, похожий на заряд к РПГ-7.

Правоохранители полностью перекрыли Херсонское шоссе от улицы Строителей до улицы Круговой. В данный момент движение транспорта восстановлено.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве задержали мужчину с зарядом для гранатомета

Напомним, что ранее под Киевом полиция применила газ против пьяных девушек-подростков.

Также сообщалось, что в Николаеве вор-домушник стрелял по полицейским с балкона.

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Источник: korrespondent.net

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