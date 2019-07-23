Из-за обнаруженного о прохожего заряда к гранатомету патрульные полицейские перекрыли Херсонское шоссе в Николаеве. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Николаевской области во вторник, 23 июля.

Наряд полиции задержал мужчину с подозрительным свертком в руках недалеко от супермаркета Эпицентр. Оказалось, что в свертке находится предмет, похожий на заряд к РПГ-7.

Правоохранители полностью перекрыли Херсонское шоссе от улицы Строителей до улицы Круговой. В данный момент движение транспорта восстановлено.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве задержали мужчину с зарядом для гранатомета

Напомним, что ранее под Киевом полиция применила газ против пьяных девушек-подростков.

Также сообщалось, что в Николаеве вор-домушник стрелял по полицейским с балкона.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net