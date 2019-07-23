Открыто дело из-за обустройства КПП в Крым

Прокуратура Крыма расследует два дела в связи со злоупотреблениями чиновников при обустройстве пунктов пропуска на админгранице с Крымом, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Одно производство расследуется по факту нецелевого использования средств, выделенных из резервного фонда для обустройства пунктов пересечения админграницы.

"Дело расследуется по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Министерства инфраструктуры Украины, ГП Укринтеравтосервис, которые совершили растрату бюджетных средств, выделенных для обустройства КПВВ Каланчак и Чонгар", - рассказали в прокуратуре.

Еще одно производство касается незаконного выделения земельного участка, на котором должны были быть обустроены сервисные центры для крымчан.

В прокуратуре АРК пояснили, что дело расследуется по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Каланчакской райгосадминистрации и Государственного агентства водных ресурсов Украины. Чиновники выдали разрешительные документы на земельный участок, который планировалось использовать при постройке КПВВ на админгранице с Крымом.

Напомним, 13 июля админграницу с Крымом посетил президент Владимир Зеленский. Он поручил завершить полное обустройство пунктов пропуска на админгранице с Крымом до 20 декабря.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net