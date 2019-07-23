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23. 07. 2019

Сильный ливень затопил центр Румынии

Мощное наводнение накрыло центр Румынии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Стихия затопила поселок Телмечел - всего за 20 минут на улицах образовались реки, часть домов было повреждено, а припаркованные автомобили просто поплыли. Смыло и местный мост.

Наибольший ущерб непогода нанесла животным - наводнение погубило четыре десятка цыплят и четырех собак. Тогда как люди отделались испугом.

Сейчас на улице работают спасатели, а местные жители пытаются убрать последствия этого наводнения.

В Индии более 60 тысяч людей пострадали от наводнения
 
Напомним, в Китае более 60 человек погибли в результате продолжающихся ливней и вызванных ими паводков на юге и востоке страны.

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Источник: korrespondent.net

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