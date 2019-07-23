Евросоюз возобновил финансирование Молдовы

Евркомиссия во вторник, 23 июля, возобновила бюджетную помощь для Молдовы, выделив стране 14,5 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Как сообщается, деньги выделены для поддержки имплементации Соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и Молдовой, для финансирования профессионального образования и помощи в осуществлении плана действий по визовой либерализации.

Возобновление выплат Молдове происходит после почти двухлетнего периода "заморозки", в течение которого платежи были приостановлены из-за ухудшения ситуации в области верховенства права в стране.

В ЕС подчеркивают: недавно созданное правительство приняло важные решения, которые позволили ЕС считать выполненными условия для восстановления бюджетной поддержки Молдовы.

Комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил, что восстановление финансовой помощи является "четким знаком поддержки ЕС Молдовы и ее граждан".

Ранее сообщалось, что ЕС выделит Украине 25 млн евро на проект Государство в смартфоне, которое ранее презентовал президент Владимир Зеленский.

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Источник: korrespondent.net