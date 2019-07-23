В Венесуэле фиксируют новые случаи отключения света

Мэр венесуэльского столичного муниципалитета Барута Дарвин Гонсалес сообщил в Twitter, что утром вновь произошло отключение электричества в целом ряде районов, находящихся в его ведении.

Оппозиционный телеканал TVVenezuela, в свою очередь, утверждает, что новые случаи отключения электричества зафиксированы в Каракасе и ряде штатов Венесуэлы после успешного проведения восстановительных работ.

Накануне сообщалось, что в Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества. Отключение электроэнергии произошло вечером 22 июля в ряде районов столицы Венесуэлы, Каракасе, и еще 15 штатах.

Напомним, с начала марта в Венесуэле происходят отключения электроэнергии, затрагивающие большинство регионов. Власти страны объясняют проблемы вмешательством со стороны США и оппозиции.

Самый масштабный блэкаут произошел 7 марта, когда без света на несколько дней остались Каракас и большинство штатов. Подачу электроэнергии восстанавливали почти неделю.

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Источник: korrespondent.net