Новый инновационный перехватчик представили в США

Перехватчик Mad-Fires представила американская компания Raytheon. Соответствующее видео было опубликовано в официальном аккаунте компании в Twitter во вторник, 23 июля.

MAD-FIRES - инновационный перехватчик, представляющий собой перспективный корректируемый артиллерийский снаряд. Его разработка ведется по заказу агентства оборонных исследований DARPA.

На опубликованном видео китайцы запускают противокорабельные ракеты в сторону кораблей ВМС США, но благодаря возможностям MAD-FIRES угрозу удается устранить без каких-либо последствий для американского флота.

Отметим, что, согласно требованию Пентагона, новые боеприпасы MAD-FIRES должны быть пригодны для стрельбы из орудий калибра от 20 до 40 миллиметров. Это может удешевить комплекс и поспособствует большей унификации.

Here's how DARPA's MAD-FIRES interceptor would take out multiple waves of anti-ship missiles, unmanned aerial vehicles and other threats. More: https://t.co/tyD2bkShjv pic.twitter.com/Wy4JTwhxYC — Raytheon (@Raytheon) 22 июля 2019 г.

Напомним, в конце прошлого года в НАТО заявляли, что не планируют размещать ядерное оружие в Европе.

Как сообщалось, в прошлом году фитнес-приложение случайно рассекретило несколько армий мира. Позже в США запретили военным пользоваться приложениямис геолокацией.

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Источник: korrespondent.net