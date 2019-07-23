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23. 07. 2019

Границу с РФ усилили комплексами ядерного контроля

Украинскую границу с Россией и Молдовой усилили современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Современные высокоэффективные комплексы TSA и RAPISCAN установленны в пунктах пропуска Большая Писаревка и Николаевка, что на границе с РФ, и в пункте пропуска Староказачье - на границе с Республикой Молдова. Это зона ответственности Сумского, Черниговского и Белгород-Днестровского отрядов.

Цель оборудования - выявление и пресечение попыток незаконного перемещения через государственную границу радиоактивных веществ и ядерных материалов.

Cмотрите фотогалерею: Границу с РФ усилили комплексами ядерного контроля

Перед запуском устройства проверила иностранная делегация из США, в состав которой вошли представители Департамента энергетики США, Национальной лаборатории LANL и компаний-производителей оборудования Aecom, Apogee group и Rapiscan.

В ГПСУ говорят, что полученное оборудование "существенно повысит технические способности пограничных нарядов".

Ранее сообщалось, что Польша усилит защиту коридора возле границы с РФ. Новое подразделение сформируют на базе существующего в этом городе 14 Сувальского дивизиона противотанковой артиллерии.

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Источник: korrespondent.net

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