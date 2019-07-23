Производство молока в Украине сокращается

За первое полугодие 2019 года производство молока в Украине сократилось более чем на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока во вторник, 23 июля.

"За полгода в Украине произведено 4,8 млн т молока всего. Данный показатель на 3,4% ниже, чем за первое полугодие прошлого года - 4,9 млн т", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недополучили молока как сельскохозяйственные предприятия, так и домохозяйства. Однако падение в домохозяйствах было существенным - минус 4,1%, до 3,4 млн т. Молочно-товарные фермы сократили производство на 1,5% - до 1,4 млн т.

Падение производства в домохозяйствах отмечалось почти по всей Украине (за исключением Хмельницкой - плюс 1% - 224,9 тыс. т. и Луганской - плюс 4,9% - 44,9 тыс. т.).

Производство на предприятиях в разрезе областей было более продуктивным, однако продемонстрировало спад. Наиболее выраженным падение было в Черновицкой (до 5,8 тыс. т.; минус 19,4%) и Ровенской областях (34,5 тыс. гол .; минус 13,3%), которые за отчетный период, по данным ГССУ, больше всего сократили дойное поголовье.

В результате, падение производства сырого молока за полгода в абсолютных величинах составило минус 166 тыс. т, то есть ежесуточно операторы рынка недополучали в среднем 922,2 т. сырья.

"Такие тенденции как уменьшение поголовья и, соответственно, производства сырья негативно влияют на баланс спроса и предложения молочного рынка, его базовое ценообразование. Это также способствует повышению волатильности цен, увеличивает риски получения убытков как производителей, так и переработчиков, что в конечном итоге отражается на конечной цене готовой продукции, а также объемах экспорта", - акцентировали в АПМ.

Напомним, что ранее Украина нарастила металлургическое производство.

Также сообщалось, что автопроизводство в Украине выросло на 18%.

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Источник: korrespondent.net