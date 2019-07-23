Из здания ЦИК эвакуировали людей

В Киеве неизвестные сообщили о минировании здания Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает 112 Украина.
Людей из помещения эвакуировали. Взрывотехники со спецсредствами уже прибыли к Центральной избирательной комиссии и проверяют здание.
Напомним, что ранее в Харькове "заминировали" более полусотни объектов.
Отметим, что ранее подтвердилось сообщение о минировании КПП на Донбассе - в ходе обследования территории пункта пропуска Майорское пиротехники обнаружили взрывоопасный предмет.
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Источник: korrespondent.net
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