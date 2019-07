Называл Путина эльфом. У Британии новый премьер

Терезу Мэй, провалившую выход Великобритании из Европейского Союза, на посту премьер-министра страны сменит эксцентричный Борис Джонсон.

Бывший мэр Лондона и министр иностранных дел один из самых известных британских политиков в мире.

Из-за скандальности его сравнивают с Дональдом Трампом, но нельзя забывать, что он типичный представитель британской элиты, аристократ, а его показательная простота – скорее продуманный пиар-ход.

Все ради Brexit

Новый лидер консерваторов был выбран в результате голосования, в котором приняли участие почти 140 тысяч членов партии. Две трети из них отдали голоса за Джонсона.

Борис Джонсон изначально считался безусловным фаворитом избирательной гонки. При этом некоторые высокопоставленные однопартийцы заявили, что не будут работать в его правительстве и намерены голосовать против него в парламенте, если он попытается пойти на жесткий разрыв Британии с ЕС.

"Осуществить Brexit , объединить страну, победить (лидера оппозиционной Лейбористской партии) Джереми Корбина!" - пообещал Джонсон в краткой речи после того, как были объявлены результаты голосования.

Джонсон настаивает на выходе из ЕС 31 октября, даже если Британии не удастся договориться с Евросоюзом о его условиях.

Оппоненты Джонсона считают, что выход без соглашения может заблокировать Палата общин, как она это уже делала весной.

Британия планировала выйти из ЕС 29 марта, но была вынуждена дважды просить Евросоюз об отсрочке, поскольку Палата общин три раза отвергла составленный правительством Терезы Мэй и Брюсселем проект соглашения об условиях выхода.

В итоге Мэй ушла в отставку.

Большой выдумщик

В 2008-2016 годах Джонсон был мэром Лондона, а после два года возглавлял британский МИД. Он ушел из правительства из-за разногласий с Мэй по поводу Brexit.

В начале своей карьеры Джонсон работал в изданиях The Times, The Daily Telegraph и The Spectator.

Говорят, работая корреспондентом The Daily Telegraph в Брюсселе, он присылал в редакцию заметки о намерениях ЕС стандартизировать гробы, ввести размеры презервативов и нормы изогнутости бананов.

Джонсон автор нескольких книг. Его литературный дебют - книга 72 девственницы, вышедшая в 2004 году. Сейчас он работает над книгой Загадка гения о Уильяме Шекспире. Daily Mail писала, что Джонсон взял аванс в 500 тысяч фунтов, но пока не написал ни слова. Ожидается, что эта книга увидит свет в 2020 году.

Отношения к Украине и России

Будучи мэром Лондона Джонсон встречался с Виталием Кличко. Во главе МИДа он дважды посещал Украину.

"Британия остается преданной защите суверенитета Украины. Мы непреклонны в утверждении того, что аннексия Крыма была незаконной, и призываем РФ вернуть полуостров", - утверждал тогда Джонсон.

“До тех пор, пока не будут решены ключевые вопросы - не будет прекращена дестабилизация Донбасса и не решен вопрос статуса Крыма - территории суверенного европейского государства - нельзя говорить об улучшении отношений. Наша цель состоит в том, чтобы попытаться показать, что нам вовсе не безразлично разрушительное, опасное, безответственное поведение России, которая не считается с человеческими жизнями”, - еще одна цитата нового британского премьера.

К России Джонсон вообще не очень хорошо относится, хотя ранее его даже обвиняли в промосковскости.

Теперь же новый премьер Британии говорит такое: “Путина считают ключевой фигурой огромной постсоветской бандитской клептократии и самым богатым человеком на планете. Журналистов, которые выступают против него, убивают. Его конкуренты оказываются в тюрьме. Несмотря на то, что Путин похож на Добби, домашнего эльфа, он безжалостный и манипулирующий тиран”.

Недавно Путин заявил о крахе либеральной идеи в мире. Джонсон ответил, сравнив достижения либеральных государств и России.

“Говоря прямо, Владимир, в мире есть страны, где капитал, как говорят, сосредоточен в руках олигархов и приспешников вождz, где журналистов убивают, где над либеральными ценностями смеются, где, по данным Росстата, треть населения не может позволить себе больше двух пар обуви в год, 12% людей ходят в туалет на улице, а реальные доходы снижаются пять лет подряд”, — охарактеризовал Джонсон достижения путинской России.

Источник: korrespondent.net