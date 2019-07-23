США снова заявили о вмешательстве России в выборы

Россия продолжает вмешиваться в выборы избирательные процессы в США. Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй на слушании юридического комитета Сената во вторник, 23 июля.

"Россияне абсолютно настроены на то, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы, прежде всего посредством иностранного влияния. На мой взгляд, пока они не прекратили, их не сдерживают в достаточной степени", - сказал Рэй.

Ранее в этот же день об опасности иностранного вмешательства в американские выборы предупреждали журналисты издания Foreign Affairs. По их мнению, Конгресс не проделал достаточную работу, чтобы обезопасить демократический процесс, несмотря на информацию о российском влиянии на него.

Журналисты считают, что необходимо действовать сразу в нескольких направлениях: ликвидировать прорехи в законах, защитить политические силы от шантажа и модифицировать механизмы, с помощью которых происходят выборы в стране, сделав их более защищенными от подтасовок.

Напомним, ранее Трамп рассказал, что испортило отношения США и РФ.

Также сообщалось, что конгресс США готовит новые санкции против России.

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Источник: korrespondent.net