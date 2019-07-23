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23. 07. 2019

Зеленский уволил своего советника Демченко, а потом назначил его обратно

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности советника главы государства, а затем вновь назначил его на эту должность. Соответствующие указы №547/2019 и №548/2019 опубликованы на официальном сайте президента во вторник, 23 июля.

Демченко занимал должность советника главы государства при пятом президенте Петре Порошенко (2014-2019), до этого занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.

В 2018 году, когда второй президент Украины Леонид Кучма завершил работу в качестве представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, он сказал, что Демченко может занять его место, но окончательное решение принимает президент. Демченко единожды представлял Украину на переговорах ТКГ в Минске.

Напомним, что ранее Зеленский уволил семь глав райгосадминистраций. Он также назвал кандидата на пост генпрокурора.

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Источник: korrespondent.net

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