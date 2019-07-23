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23. 07. 2019

В Украине снова начало падать промышленное производство

В июне 2019 года объемы промышленного производства по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 2,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины во вторник, 23 июля.

Статистическое ведомство указывает, что за январь-июнь промпроизводство выросло на 0,5%.

За первые шесть месяцев в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 3,0%, в перерабатывающей промышленности зафиксировано падение на 0,1%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 1,5%.

Отметим, в марте 2019 рода объемы промышленного производства выросли на 2,1% - впервые за четыре последние месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлился до 1,6%.

 
 

Напомним, что ранее Украина нарастила металлургическое производство.

Также сообщалось, что автопроизводство в Украине выросло на 18%.

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Источник: korrespondent.net

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