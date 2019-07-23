Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2019, вторник, 23:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,26
23. 07. 2019

Зеленский назначил экс-губернатора Луганщины замсекретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ №551/2019 опубликован на сайте офиса президента во вторник, 23 июля.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря СНБО", - гласит текст указа.

Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).

Напомним, что ранее Зеленский уволил своего советника Демченко, а потом назначил его обратно.

Также сообщалось, что Зеленский уволил семь глав райгосадминистраций.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как всё!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.