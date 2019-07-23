Зеленский назначил экс-губернатора Луганщины замсекретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ №551/2019 опубликован на сайте офиса президента во вторник, 23 июля.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря СНБО", - гласит текст указа.

Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).

Напомним, что ранее Зеленский уволил своего советника Демченко, а потом назначил его обратно.

Также сообщалось, что Зеленский уволил семь глав райгосадминистраций.

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Источник: korrespondent.net