Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2019, вторник, 23:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,26
23. 07. 2019

Дальнейшее заключение Павла Гриба приведет к его смерти - отец

Обследование заключенного в России украинца Павла Гриба показало, что динамика его болезни отрицательная и дальнейшее его пребывание за решеткой приведет к внутреннему кровотечению и смерти. Об этом в эфире Еспресо.TV заявил его отец Игорь Гриб во вторник, 23 июля.

"Обследование Павла показывает, что динамика очень негативная и нахождение Павла в дальнейшем за решеткой приведет к смерти, потому что в этих нечеловеческих условиях нахождения в колонии, а еще и этапирование - это прямой путь к смерти, потому что откроется внутреннее кровотечение и все", - пояснил отец Павла Гриба.

Он также добавил, что пока неизвестно, куда собираются этапировать его сына.

Игорь Гриб рассказал также о встрече с Владимиром Зеленским: "За неделю до выборов у нас была встреча с президентом. Там озвучили всю проблематику и все предложения, которые наработаны нами за эти годы. Ждем реакции от офиса президента".

Сегодня Верховный суд РФ признал "законным" приговор Павлу, осужденному в России на шесть лет колонии за якобы призывы к терроризму.

Напомним, российский суд 22 марта приговорил Гриба к шести годам колонии общего режима по обвинению в пособничестве терроризму.

МИД Украины также выразил протест России в связи с решением суда по данному делу и требует "немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как всё!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.