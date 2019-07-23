Дальнейшее заключение Павла Гриба приведет к его смерти - отец

Обследование заключенного в России украинца Павла Гриба показало, что динамика его болезни отрицательная и дальнейшее его пребывание за решеткой приведет к внутреннему кровотечению и смерти. Об этом в эфире Еспресо.TV заявил его отец Игорь Гриб во вторник, 23 июля.

"Обследование Павла показывает, что динамика очень негативная и нахождение Павла в дальнейшем за решеткой приведет к смерти, потому что в этих нечеловеческих условиях нахождения в колонии, а еще и этапирование - это прямой путь к смерти, потому что откроется внутреннее кровотечение и все", - пояснил отец Павла Гриба.

Он также добавил, что пока неизвестно, куда собираются этапировать его сына.

Игорь Гриб рассказал также о встрече с Владимиром Зеленским: "За неделю до выборов у нас была встреча с президентом. Там озвучили всю проблематику и все предложения, которые наработаны нами за эти годы. Ждем реакции от офиса президента".

Сегодня Верховный суд РФ признал "законным" приговор Павлу, осужденному в России на шесть лет колонии за якобы призывы к терроризму.

Напомним, российский суд 22 марта приговорил Гриба к шести годам колонии общего режима по обвинению в пособничестве терроризму.

МИД Украины также выразил протест России в связи с решением суда по данному делу и требует "немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину".

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Источник: korrespondent.net