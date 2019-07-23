Останки людей, жестоко убитых в начале ХХ века, нашли на Житомирщине

Историко-патриотическое объединение Поиск провело поисковые работы на месте массового убийства гражданских лиц в начале ХХ века. В результате работы были эксгумированы останки 29 человек. Об этом сообщается на странице сообщества в Facebook во вторник, 23 июля.

"С 19.07 по 21.07 ИПО Поиск проводило поисковые работы на месте массового убийства гражданских лиц в период становления советской власти, примерно 1919-1921 гг. Всего были эксгумированы остатки 29 человек. Большая часть из них - это маленькие дети и женщины. Общее количество найденных остатков людей за все время составляет 173 человека", - говорится в сообщении.

В объединении заверили, что работы в этом месте будут продолжены, "так как это еще не конечная цифра".

Напомним, что ранее ученые нашли древнейшие человеческие останки в Европе.

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Источник: korrespondent.net