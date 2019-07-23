В Донецкую область направили вертолет со спецназом

Вертолет из состава сил авиаподдержки МВД направлен в Покровск Донецкой области для стабилизации ситуации при подсчете голосов в Окружной избирательной комиссии №50. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

"Для стабилизации ситуации в ОИК № 50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда по воздуху резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки",- говорится в сообщении.

Напомним, 22 июля в Покровске началась протестная акция под зданием ОИК №50, вследствие чего работа избирательной комиссии была заблокирована.

На округе в Луганской области зафиксированы массовые нарушения

Ранее сообщалось, что полиция направила в Житомирскую область вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе №64.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net