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23. 07. 2019

В Донецкую область направили вертолет со спецназом

 
Вертолет из состава сил авиаподдержки МВД направлен в Покровск Донецкой области для стабилизации ситуации при подсчете голосов в Окружной избирательной комиссии №50. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.
 
"Для стабилизации ситуации в ОИК № 50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда по воздуху резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки",- говорится в сообщении.
 
Напомним, 22 июля в Покровске началась протестная акция под зданием ОИК №50, вследствие чего работа избирательной комиссии была заблокирована.
 
На округе в Луганской области зафиксированы массовые нарушения
 
Ранее сообщалось, что полиция направила в Житомирскую область вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе №64.

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Источник: korrespondent.net

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