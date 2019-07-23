Британия собирает коалицию для защиты от Ирана

Франция, Италия и Дания поддержали план Великобритании по созданию военно-морской коалиции с целью обеспечения безопасности судов, пересекающих Ормузский пролив. Об этом во вторник, 23 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных дипломатов ЕС.

По словам собеседников агентства, Великобритания на дипломатической встрече в Брюсселе предложила создать объединение для защиты судов, идущих через Ормузский пролив, которое не будет задействовать напрямую военные силы Евросоюза, НАТО или США.

Как указывает Reuters, интерес к предложению Лондона также проявили Испания, Швеция, Польша и Германия.

По данным одного из источников агентства, миссией по защите жизненно важных морских путей для транспортировки нефти может руководить совместное франко-британское командование.

Как сообщал Корреспондент.net, Лондон предложил создать военно-морскую миссию под руководством Европы для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне кризиса с Ираном.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила.

Ранее Великобритания и США обвинили Иран в попытке захватить британский нефтяной танкер British Heritage при его заходе из Персидского залива в Ормузский пролив.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net