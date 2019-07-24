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24. 07. 2019

В Покровске возобновила работу комиссия округа №50

 
В Покровске Донецкой области возобновила работу комиссия одномандатного избирательного округа №50. Об этом 23 июля сообщил UA:Перший со ссылкой на полицию.
 
Как информировала пресс-секретарь Покровского отделения полиции Яна Осетрова, комиссия в ОИК №50 начала работать. По ее словам, на улице находятся более ста граждан, которые требуют, чтобы выборы были честными, и правоохранители.
 
"Ситуация контролируемая", − заверила представитель полиции.
 
Ранее в Покровск отправили вертолет с силовиками для стабилизации ситуации при подсчете голосов в Окружной избирательной комиссии №50.
 
Напомним, 22 июля в Покровске начались протесты после того, как наблюдатели на участке обнаружили расхождения в цифрах, указанных в протоколах.

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Источник: korrespondent.net

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