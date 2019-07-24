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24. 07. 2019

Пограничники КНДР задержали российское судно

 
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер Сянхайлинь-8 в Японском море. Об этом во вторник, 23 июля, сообщила газета Коммерсант со ссылкой на заявление замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергея Седлера.
 
Отмечается, что инцидент произошел еще в ночь на 17 июля. Ранее сейнер вышел из южнокорейского порта Сокчо и направился в район своего традиционного промысла в Японском море. Захват произошел примерно в 55 морских милях от территории КНДР.
 
По словам Седлера, на корабль "прямо на ходу" высадились представители северокорейской власти и отключили все средства связи. После этого судно, на борту которого находились 15 россиян и двое граждан Южной Кореи, конвоировали в порт Вонсан.
 
Замдиректор компании уточнил, что связи с моряками до сих пор нет, а представителю российского посольства в Пхеньяне только вчера удалось посетить захваченный корабль.
 
При этом моряков до сих пор не выпускают с судна, кроме капитана, его помощника и двух южнокорейских специалистов, которых отселили в отель под арест.
 
Как уточнил Седлер, ни российскому посольству, ни представителям компании так и не сообщили, когда начнется судебное разбирательство по инциденту.
 
По информации РБК, причиной ареста стало якобы незаконное пересечение границы так называемой зоны военного охранения, которую КНДР произвольно установила в 50 морских милях от берега.
 
При этом в международных документах о возможности создания такой зоны не говорится. 
 
Пограничники КНДР задержали российскую яхту
 
Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе.

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Источник: korrespondent.net

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