Евросоюз "обдирает" США в торговле − Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Евросоюз "обдирает" США в торговле. Об этом он заявил 23 июня на конференции старшеклассников Turning Point USA, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

"Другие страны ужасно нас обдирают, а некоторые из худших обидчиков − наши союзники. Они обдирают нас в торговле. Евросоюз хуже для нас в торговле, чем Китай. Они убивают нас", − подчеркнул американский лидер.

Он отметил, что ЕС был создан для того, чтобы победить США в экономической сфере, но при этом Штаты защищают европейские страны через НАТО.

Трамп выразил уверенность, что с его приходом США "снова уважают как страну" и указал на то, что "заставляет" союзников платить..

Ранее сообщалось, что США расширили список европейской продукции для возможного введения пошлин.

Напомним, в мае Трамп отложил на полгода введение таможенных пошлин на автомобили и детали к ним, импортируемые из Евросоюза.

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Источник: korrespondent.net