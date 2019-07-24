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24. 07. 2019

Марк Эспер официально стал главой Пентагона

 
Новым министром обороны США в среду, 24 июля, официально стал Марк Эспер, который принес присягу в присутствии президента Дональда Трампа. Об этом сообщили в Белом доме.
 
Ранее кандидатуру Эспера утвердил Сенат. Таким образом, завершился самый долгий период в истории США, на протяжении которого страна оставалась без утвержденного министра обороны.
 
Эспер, который ранее занимал пост министра сухопутных сил, был назначен исполняющим обязанности главы ведомства в конце июня. До этого обязанности министра обороны исполнял Патрик Шанахан, которого Трамп не стал выдвигать для утверждения в Сенате.
 
В настоящее время Эспер является гражданским лицом, что традиционно для министров обороны США. Однако с 1986 по 2007 годы он служил в армии, принимал участие в войне в Персидском заливе в 1991 году в составе 101-й десантной дивизии.
 
После отставки в звании подполковника он работал в коммерческих структурах, занимался лоббизмом для оборонных предприятий. В ноябре 2017 года был утвержден Сенатом на пост министра сухопутных сил США.
 
Напомним, предыдущий полномочный министр обороны Джеймс Мэттис ушел в отставку 31 декабря 2018 года.
 
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Источник: korrespondent.net

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