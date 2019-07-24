В ЕС осудили действия Израиля

Германия, Франция, Испания и Великобритания во вторник, 23 июля, сделали совместное заявление по ситуации в Восточном Иерусалиме, где Израиль в ночь на понедельник начал сносить постройки палестинцев.

"Снос построек в занятых областях является, кроме редких и исключительных случаев, нарушением международного гуманитарного права", − говорится в документе.

Разрушение домов приводит к "ненужным страданиям палестинских мирных жителей" и в качестве "опасного прецедента" угрожает решению ближневосточного конфликта в форме сосуществования двух государств, считают Берлин, Париж, Мадрид и Лондон.

Израиль начал сносить постройки палестинцев в населенном пункте на окраине Восточного Иерусалима Сур Бахер в ночь на понедельник.

В июне Верховный суд Израиля постановил, что постройки палестинцев в одном из кварталов Сур Бахера - Вади аль-Хумусе − нарушают запрет на строительство. Крайний срок, который суд отвел для их демонтажа, истек 19 июля.

В свою очередь, владельцы построек заявили, что получили разрешения на их возведение от властей Палестинской национальной автономии. Формально Вади аль-Хумус считается кварталом Палестинской автономии, но фактически построенные здесь дома стоят на расстоянии ближе четырехсот метров от разделительной стены, что запрещено законами Израиля.

В апреле, перед выборами в израильский парламент, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассматривает возможность аннексии областей с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.

В отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые Израиль захватил в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году и позднее аннексировал, он до сих пор не распространил свой суверенитет на еврейские поселения Западного берега, где проживают более 400 000 человек.

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Источник: korrespondent.net