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24. 07. 2019

В Канаде два автобуса с детьми попали в аварию

 
В Канаде два школьных автобуса попали в аварию. В результате инцидента пострадали 69 человек, сообщил телеканал CBC News.
 
Отмечается, что ДТП произошло в 40 км от Монреаля. Школьников в возрасте от семи до 12 лет перевозили из летнего лагеря, располагающегося в Броссарде.
 
Никто из пострадавших не получил серьезных травм, однако их всех доставили в местную больницу в качестве меры предосторожности.
 
По данным полиции, автомобиль, находившийся впереди автобусов, внезапно остановился, что привело к столкновению. После этого автобусы загорелись.
 
Ведется расследование инцидента.
 
В Чехии школьный автобус врезался в фуру
 
Ранее сообщалось, что в Турции перевернулся автобус, который вез учеников на экскурсию. Травмы различной степени тяжести получили 34 человека. 

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Источник: korrespondent.net

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