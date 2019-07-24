США поздравили Украину с проведением выборов

США поздравили Украину с проведением демократических выборов. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, сообщило во вторник, 23 июля, посольство Украины в США.

Отмечается, что в распространенном специальном заявлении Госдеп поздравил Украину с "мирными парламентскими выборами, которые дали четкий результат и подчеркнули приверженность украинцев к демократическим идеалам".

"Мы будем работать с новой властью в Украине и украинским народом на пути реформ, которые являются критически важными для успешной страны. Соединенные Штаты подтверждают свою непоколебимую поддержку Украине в условиях российской агрессии. Мы будем продолжать стоять плечом к плечу с народом Украины в построении сильного, успешного, демократического и безопасного государства в его международно признанных границах ", − заявили в Вашингтоне.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По результатам обработки 95% электронных протоколов, в Верховную Раду проходят партии: Слуга народа − 43,13%, Оппозиционная платформа – За жизнь − 13,06%, Батькивщина – 8,18%, Евросолидарность − 8,12% и Голос − 5,84%.

Окончательные результаты выборов ЦИК объявит в течение 15 дней со дня голосования.

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Источник: korrespondent.net