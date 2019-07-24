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24. 07. 2019

Трамп приветствовал избрание Джонсона премьером

 
Президент США Дональд Трамп считает, что Борис Джонсон − хороший выбор на пост премьера Великобритании. Об этом он заявил 23 июля, выступая на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне, трансляцию которой вел телеканал Fox News.
 
"Борис Джонсон − хороший человек, он жесткий, но он умный. Его называют "британский Трамп", и люди говорят, это хорошо. Они там меня любят, и это то, что они хотят, и то, что им нужно. Он все сделает. Борис хорош, и он сделает свою работу", − отметил американский лидер. 
 
Ранее советница и дочь президента США Иванка Трамп допустила ошибку, поздравляя нового премьер-министра Великобритании в Twitter.
 
Напомним, 23 июля были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии Великобритании, которым стал Джонсон. Он займет пост премьер-министра страны 24 июля.
 
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Источник: korrespondent.net

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