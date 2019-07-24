США осудили Сирию и РФ за авиаудары по Идлибу

Госдепартамент США во вторник, 23 июля, обвинил власти Сирии и Россию в авиаударах по мирным жителям на юге провинции Идлиб. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Морган Ортагус.

"Соединенные Штаты осуждают вчерашние авиаудары по городу Маарат-аль-Нуман на юге Идлиба. Эти авиаудары затронули гражданские дома и городской рынок, по сообщениям, унесли жизни более 35 невинных мужчин, женщин и детей и оставили после себя лишь руины", − отметила Ортагус.

По ее словам, Россия и Сирия продолжают такие удары уже почти три месяца. Они вынудили покинуть свои дома как минимум 330 тысяч человек.

Также она обвинила сирийских и российских военных в "преднамеренных ударах по гражданских объектам", в частности по медицинским учреждениям, в результате чего гибнут гуманитарные работники, включая сотрудников Белых касок.

Представитель Госдепа отметила, что на юге провинции Идлиб за последние два месяца были разрушены восемь объектов водоснабжения.

"Мы призываем Россию и режим (президента Сирии Башара) Асада вернуться к прекращению огня в этом районе и обеспечить беспрепятственный доступ для решения гуманитарной катастрофы, вызванной авиаударами, как того требует резолюция 2254 Совета Безопасности ООН", − подчеркивается в заявлении.

Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам сообщило о почти 60 погибших и свыше 100 раненых в результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб.

Ранее ряд СМИ сообщил о бомбардировке рынка в Маарет-ан-Нумане, которую совершили российские или сирийские самолеты. В результате атаки погибли более 2о человек.

Минобороны РФ отрицает причастность к нападению. В министерстве подчеркнули, что авиация России не выполняла никаких задач в данном районе Сирии.

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Источник: korrespondent.net