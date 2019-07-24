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24. 07. 2019

Пару кроссовок Nike продали на аукционе почти за $440 тысяч

 
На аукционе Sotheby's кроссовки Nike 1972 года были проданы за 437,5 тысячи долларов. Это новый мировой рекорд для пары кроссовок, сообщили 23 июля на сайте аукционного дома.
 
Кроссовки Moon Shoe были созданы соучредителем Nike и тренером по бегу Биллом Бауэрманом для бегунов во время летних Олимпийских игр 1972 года (Мюнхен). Всего выпустили 12 таких пар.
 
Sotheby's отмечает, что изначальная цена кроссовок была определена в 160 тысяч долларов.
 
Пару приобрел коллекционер Майлс Надал, который планирует выставить ее в своем частном музее вместе с коллекцией автомобилей.
 
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Ранее сообщалось, что первый компьютер Apple I продали на аукционе за 471 тысячу долларов.

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Источник: korrespondent.net

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